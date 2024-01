Gasperini, tecnico dell’Atalanta, si è lamentato della data del recupero contro l’Inter al termine della gara con il Frosinone

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato della sfida di campionato contro l’Inter rinviata a fine febbraio per via della Supercoppa Italiana, disputata proprio dai nerazzurri. Ecco le sue dichiarazioni a Dazn al termine della sfida vinta con il Frosinone:

«Per noi sarebbe stato meglio giocare in questo momento, ma da tempo si conosceva il calendario. Magari avrei qualcosa da dire sul fatto che ci hanno messo il recupero mercoledì contro l’Inter tre giorni dopo la gara col Milan che cade di domenica. Poi avremo l’Europa League, sarà un tour de force che faccio fatica a immaginare. Cinque partite con le prime della classifica e la coppa in mezzo non è il massimo».

L'articolo Gasperini fa scattare la polemica sul calendario: «Il recupero con l'Inter…» proviene da Inter News 24.

