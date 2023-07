Calciomercato Inter, per l’attacco i nomi rimasti nella lista di Marotta sono due: Alvaro Morata e Folarin Balogun

Come riferisce Sport Mediaset, l’Inter ha due nomi in cima alla lista per l’attacco: Alvaro Morata e Folarin Balogun. Una delle due piste deve concretizzarsi per i nerazzurri, rimasti scoperti in attacco nonostante l’arrivo di Thuram.

L’Atletico Madrid, proprietaria di Morata, si è ammorbidita notevolmente, passando dai 21 milioni di clausola rescissoria richiesti a 17-18, non troppo distanti quindi dai 15 offerti dai nerazzurri. Anche per l’americano ci sono novità interessanti: un intermediario si è recato a New York, dove l’Arsenal, proprietaria del suo cartellino, sfiderà lo United. Per lui L’Inter si spingerebbe a offrire 35 milioni più bonus.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24.COM

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG