Le parole Edin Dzeko nella conferenza stampa di presentazione al Fenerbahce: «Qui non si vince da molto, i tifosi meritano di meglio»

Edin Dzeko ha parlato nella conferenza stampa di presentazione al Fenerbahce. Di seguito le sue parole.

PRIME IMPRESSIONI – «Sono qui per far vincere il Fenerbahçe. Tra pochi giorni saremo pronti per la nuova stagione, la squadra è quasi pronta. Insieme agli altri nuovi acquisti cresceremo e arriveremo pronti. Le mie prime impressioni sono state positive: la cosa più importante è che lavoriamo sodo insieme.. Ci saranno sempre critiche quando non giocheremo bene, ma la famiglia deve restare unita; a volte mio padre può essere il mio più grande critico, anche se penso di aver giocato bene».

POSIZIONE IN CAMPO – «Non è un grosso problema. Ho giocato come unico riferimento offensivo o in un attacco a due. Farò quello che mi viene chiesto; la cosa importante per me in questo momento è adattarmi rapidamente. Quello che conta è come gioca la squadra. Lo stile di gioco della squadra è la questione più importante».

LEADER E FASCIA DA CAPITANO – «Non è bello che una comunità così numerosa come questa non vinca il campionato da così tanto tempo. Il Fenerbahce merita il meglio. Posso promettere ai nostri tifosi che faremo il massimo. Io capitano? Ora posso essere più aggressivo quando perdiamo… Noi giocatori possiamo rilassarci qualche volta, ma non dovrebbe mai essere così. Il campionato non passa solo dai derby, bisogna conoscere l’importanza di ogni partita».

