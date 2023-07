L’Inter sta valutando diversi profili per sostituire Andrè Onana: nelle ultime nome si è fatto largo un nuovo nome

Il rebus sul nuovo portiere non è ancora stato risolto. L’Inter continua la sua ricerca del profilo adatto: nelle ultime ore si è fatto largo il nome di Vanja Milinkovic-Savic del Torino.

Si tratta, come riferisce TMW, di una tratattiva in salita che difficilmente andrà in porto, e il motivo è semplice.

Cairo è intenzionato a cedere il portiere serbo solo a titolo definitivo, ma una pista percorribile potrebbe essere il prestito con obbligo di riscatto.

