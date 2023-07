I nerazzurri sono in Giappone per partecipare ad una tournée amichevole anche se sono senza primo e secondo portiere.

L’Inter ha scelto Yann Sommer come erede di Andre Onana ceduto al Manchester United; l’idea è quella di far fare il primo allo svizzero affiancandogli un secondo giovane che col passare del tempo possa ambire anche alla titolarità.

Yann Sommer

L’obiettivo in questo caso è Anatolij Trubin dello Shakhtar Donetsk: secondo la Gazzetta dello Sport i nerazzurri hanno fiducia nella riuscita della trattativa nonostante ci sia un forbice enorme tra domanda e offerta. Marotta e Ausilio non intendono spendere molto più di 10 milioni anche perché il contratto dell’ucraino scade nel 2024; il suo club però continua a chiedere 30 milioni. I nerazzurri al momento aspetteranno ancora parecchio tempo ma se le cose non cambieranno il piano B corrisponde ad Emil Audero della Sampdoria.

