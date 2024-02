Piotr Zielinski si unirà ai nerazzurri: ecco tutte le cifre della trattativa di calciomercato Inter col Napoli per la chiusura dell’affare

Il calciomercato Inter comincia a pregustare l’arrivo di Piotr Zielinski dal Napoli. Ecco tutte le cifre della trattativa imbastita dai nerazzurri, rese note da calciomercato.com .

CIFRE ZIELINSKI – L’accordo tra le parti prevede un contratto di 3 anni più uno, con un ingaggio da circa 4 milioni di euro a stagione e una ricca commissione all’agente (circa 4 milioni), come naturale che sia in casi come questo

L’articolo Calciomercato Inter, TUTTE le cifre del colpo Zielinski proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG