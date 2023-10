Ecco quali sono i profili sui quali l’Inter punta per la sessione di calciomercato di gennaio: tutti i nomi e le possibili trattative

Secondo la Gazzetta dello Sport, l’Inter pare intenzionata a intervenire in ottica calciomercato, ovviamente attendendo la finestra di gennaio.

Il reparto da rinforzare è l’attacco, e diversi sono i profili seguiti dai nerazzurri:

CALCIOMERCATO INTER- «Al di là delle dichiarazioni del tecnico e della dirigenza, è inevitabile pensare che in vista della finestra di gennaio l’Inter corra ai ripari. Immaginare quale soluzione possano trovare Marotta, Ausilio e Baccin, però, è complicato. A gennaio certo non avranno extra budget per fare acquisti. Dovranno insomma fare una cessione per inserire un elemento in rosa. E, a meno di un’offerta dall’Arabia, sembra complicato ipotizzare che a lasciare la Pinetina sia uno tra Arnautovic e Sanchez».

I NOMI- «Il mercato in questo momento propone come possibile rinforzo Taremi, che al Porto è titolare, ma ha un solo anno di contratto. Il Porto deciderà di monetizzare la partenza a gennaio per non perderlo a zero? Nell’ottica di una squadra più futuribile, l’elemento che viene seguito e sul quale l’Inter punterebbe a occhi chiusi se avesse le disponibilità economiche è Santiago Gimenez del Feyenoord, autore di un inizio di stagione superlativo. I dirigenti nerazzurri lo conoscono bene, ma a rendere in salita la trattativa è la richiesta economica degli olandesi. Anche Krstovic del Lecce è monitorato, ma a gennaio è complicato pensare che Corvino lo faccia partire.

Ecco spiegato perché nei prossimi due-tre mesi l’Inter dovrà aspettare e valutare gli eventuali esuberi di attaccanti nei top club europei per poter eventualmente operare e rinforzare un reparto che al momento è privo di alternative affidabili alla Thu-La»

L'articolo Calciomercato Inter, TUTTI i nomi sondati dai nerazzurri per gennaio proviene da Inter News 24.

