Sulle frequenze di Radio Anch’io Lo Sport, Evelina Christillin conferma che gli Europei del 2032 si terranno in Italia e Turchia. Ecco i prossimi passi.

LE PAROLE- «Domani non ci sarà alcuna sorpresa, gli Europei 2032 saranno assegnati a Italia e Turchia. Si è lasciato campo libero a Gran Bretagna e Irlanda per il 2028. Domani saremo a Nyon per una breve presentazione fatta dalla delegazione composta da Gravina, Buffon e Ilaria D’Amico, poi si lavorerà sugli stadi.

Solo cinque città ospiteranno l’Europeo, non c’è ancora una scelta definitiva su quali saranno. Ci sarà una specie di contest per ristrutturare o rifare del tutto gli stadi, che sono il problema principale dell’Italia. Le città dovranno presentare i loro progetti entro la fine del 2026»

