L’Inter già pensa al prossimo calciomercato e rischia di dover vendere due big nel caso in cui dovesse rimanere Zhang

Tuttosport spaventa i tifosi dell’Inter in ottica calciomercato. Secondo il quotidiano, se Zhang dovesse riuscire nel rifinanziamento con Oaktree, dovrà comunque garantire la liquidità per la stagione.

Proprio per questo motivo i nerazzurri rischiano di dover vendere due big in estate nel caso in cui non riuscissero a ottenere soldi con i risultati sportivi.

