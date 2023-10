Calciomercato Juve a gennaio, parla Giuntoli: «Vi dico cosa faremo». Le parole del dirigente bianconero sulla prossima sessione

Nel corso della cerimonia dei Premi Manlio Scopigno e Felice Pulici che l’ha visto essere premiato come ‘Manager of the year’, Cristiano Giuntoli ha parlato anche del calciomercato Juve di gennaio.

Le sue parole: «In questo momento vogliamo sfruttare quel che abbiamo a disposizione, cercando di fare il massimo con i calciatori che abbiamo. Dobbiamo fare delle valutazioni, se ci saranno delle opportunità valuteremo se è il caso di intervenire. Stiamo facendo un buon percorso».

