Paolo De Paola, giornalista, ha parlato così della Juventus dopo la vittoria contro il Torino. Queste le sue dichiarazioni

Ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola ha parlato così della Juventus dopo la vittoria nel derby della Mole contro il Torino.

PAROLE – «La Juventus è tornata nel derby, è un segnale positivo. Benissimo la squadra soprattutto nel secondo tempo, cosa puoi pretendere di più da una squadra priva di Chiesa e Vlahovic. È impossibile non notare un miglioramento e una voglia di fare qualcosa di più, questo è innegabile e lo dico ad Adani. L’Atalanta e il Sassuolo hanno messo in difficoltà la Juve, le partite vanno viste bene e non bisogna partire prevenuti a ogni costo. Tante volte abbiamo criticato Allegri, ma ci sono dei cambiamenti e vanno analizzati».

