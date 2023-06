Calciomercato Juve: Allegri ha parlato con chi può andare via L’annuncio dell’allenatore in conferenza stampa

Allegri nel corso della conferenza stampa pre Udinese ha parlato anche della situazione di calciomercato della Juve e dei possibili addii.

HA PARLATO CON CHI POTREBBE ANDARE VIA – «Coi ragazzi ci parlo quotidianamente. In questo vortice dove siamo passati, da Siviglia ad oggi son passati 15 giorni, ci sono stati tanti eventi, soprattutto quello del -10. Non abbiamo parlato di niente, finita la stagione domani parleremo di tutto, di come pianificare la squadra. Al momento non abbiamo parlato di chi rimane, di chi va via, abbiamo pensato solo di finire la stagione con le forze e le energie che ci rimangono. È stata una stagione dura a livello mentale. C’è anche bisogno di riposarsi, di ricaricarsi perché la prossima stagione sarà ancora più importante e più difficile come sempre».

CLICCA QUI PER LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI ALLEGRI PRE UDINESE JUVENTUS

The post Calciomercato Juve: Allegri ha parlato con chi può andare via L’annuncio appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG