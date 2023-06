Zuliani punge: «Caro Grassani, che si sa dell’inchiesta Osimhen?». La frecciata del giornalista al legale del Napoli

Il giornalista e tifoso della Juventus Claudio Zuliani con un video pubblicato dal suo canale You Tube ha lanciato una frecciatina all’avvocato Grassani, legale del Napoli, in riferimento al suo intervento di qualche giorno fa al Tg.

ZULIANI – «La cosa più interessante è che lui dice che non ha precedenti questa cosa. Qui casca l’asino. 90mila euro di multa senza punti alle due società milanesi per le plusvalenze non è un precedente che ha tracciato la via E quelle del 2002-2003 fatte dei giovincelli mai esistiti delle due milanesi non hanno tracciato una via se ad oggi, caro Grassani, il Napoli ha aperta un’inchiesta di cui non sappiamo niente dove ha comprato il capocannoniere del campionato e dei giovani non sono mai arrivati a destinazione e ora giocano in nessun campionato in giro per l’Europa non è precedente?».

The post Zuliani punge: «Caro Grassani, che si sa dell’inchiesta Osimhen?» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG