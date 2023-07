Calciomercato Juve, arriva la doccia fredda: «Dovrete aspettare un altro anno». Le parole dell’obiettivo bianconero

In prima pagina sul giornale portoghese O Jogo riporta in prima pagine le parole di Otavio. Il centrocampista del Porto, che piace a Inter e Juve, ha chiuso la porta ai rumors di mercato, giurando fedeltà ai portoghesi per questa stagione. Di seguito le sue parole.

Le sue parole: «Parlano sempre di me, ci sono abituato, ma dovranno aspettare ancora un altro anno».

