Bonucci fuori rosa, interviene Pjanic: «Per lui deve essere difficile da accettare». Le parole dell’ex Juventus

Intervistato da La Gazzetta dello Sport Miralem Pjanic ha commentato così la situazione di Leonardo Bonucci alla Juventus.

BONUCCI FUORI ROSA – Se è stato deciso così, penso sia stato detto tutto in faccia, in modo chiaro. Per un giocatore non è mai facile da accettare una cosa del genere. Leo è un leader, ha dato tantissimo alla Juve.

