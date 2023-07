Serie A femminile, UFFICIALE: la Sampdoria Women non esiste più. Al suo posto il Parma Le blucerchiate rinunciano all’iscrizione

Attraverso un comunicato la Sampdoria ha annunciato il suo disimpegno dall’attività femminile nel settore professionistico. Al suo posto dovrebbe subentrare in Serie A femminile il Parma. È una novità che tocca da vicino anche la Juventus Women che aveva già concordato il prestito di alcune giocatrici alla società blucerchiata: Bonfantini, Schatzer, Bragonzi, Giordano e Bertucci andranno ricollocate sul mercato.

IL COMUNICATO – L’U.C. Sampdoria comunica il proprio disimpegno dal calcio femminile professionistico. La Sampdoria tornerà a investire nel calcio femminile, che sarà anche cardine dei futuri progetti sociali per la città. La società sarà presente nelle scuole per favorire l’integrazione delle ragazze nel calcio, con inclusione e senza pregiudizi. Purtroppo le situazioni economiche ereditate e i costi eccessivi della gestione di una squadra femminile professionistica in Serie A non ci permettono di continuare in questo momento. Tutto ciò anche per rispetto ai creditori e ai dipendenti della Sampdoria che hanno sostenuto diversi sacrifici negli ultimi mesi e continuano a farlo per garantire il futuro del club.

The post Serie A femminile, UFFICIALE: la Sampdoria Women non esiste più. Al suo posto il Parma appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG