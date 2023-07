Cuadrado all’Inter, le parole di Pjanic: «Rispetto la sua scelta, era libero di fare ciò che voleva». Il pensiero del bosniaco

Intervistato da La Gazzetta dello Sport Miralem Pjanic si è così espresso sulla decisione di Juan Cuadrado di firmare per l‘Inter dopo essere andato in scadenza con la Juventus.

CUADRADO ALL’INTER – Nel calcio non mi stupisce nulla. Cuadrado era libero dopo la scadenza di contratto con la Juve e se ha deciso di andare all’Inter per continuare a giocare ad alti livelli, va rispettato. Sono scelte, ma non va dimenticato quando Juan ha dato alla Juve nei suoi otto anni a Torino.

