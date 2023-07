Pjanic: «Ho sentito Allegri, è convinto che quest’anno farà qualcosa di grande. Lukaku? Non paragonatelo a Higuain…». Le parole dell’ex Juventus

Miralem Pjanic, ex centrocampista della Juventus, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport.

OFFERTA ARABA A ALLEGRI – Max vuole vivere un anno più normale con la Juve dopo le turbolenze della scorsa stagione causate dai punti in classifica tolti, restituiti e ritolti. Senza contare i big infortunati e il cambio di dirigenza di novembre che ha finito per lasciarlo più solo. Gli arabi stanno dimostrando di avere capacità economiche infinite e se per loro Allegri era la prima scelta un motivo ci sarà: Max è molto stimato, parliamo di un tecnico che ha vinto tanto. Non è un mistero, lo sanno tutti che gli arabi lo volevano fortemente, ne abbiamo anche parlato. Allegri, però, ha due anni di contratto, è legato alla Juve e soprattutto è molto motivato e convinto di poter fare ancora qualcosa di grande.

FAVORITA SCUDETTO – Aspettiamo fine agosto. I club italiani non stanno facendo un mercato aggressivo, prima hanno l’esigenza di vendere. La lotta scudetto sarà la solita. Napoli, Juve, Inter, Milan. Nerazzurri e rossoneri stanno cambiando parecchio. Vedremo…

BONUCCI FUORI ROSA – Se è stato deciso così, penso sia stato detto tutto in faccia, in modo chiaro. Per un giocatore non è mai facile da accettare una cosa del genere. Leo è un leader, ha dato tantissimo alla Juve.

CUADRADO ALL’INTER – Nel calcio non mi stupisce nulla. Cuadrado era libero dopo la scadenza di contratto con la Juve e se ha deciso di andare all’Inter per continuare a giocare ad alti livelli, va rispettato. Sono scelte, ma non va dimenticato quando Juan ha dato alla Juve nei suoi otto anni a Torino.

LUKAKU COLPO ALLA HIGUAIN – Non è giusto paragonarli, sono casi diversi. Higuain è stato un attaccante straordinario, ha giocato nel Real Madrid e nel 2016 ha segnato 36 gol con il Napoli, una stagione pazzesca. Tanto che la Juve pagò la clausola da 90 milioni per il Pipita. Quella di Lukaku è una situazione diversa, è reduce da un anno complicato all’Inter. E poi Romelu non è dei nerazzurri, ma del Chelsea.

MEGLIO LUKAKU O VLAHOVIC – Se pensano che in questo momento sia meglio avere nel gruppo un nove con le caratteristiche di Lukaku piuttosto che uno con quelle di Vlahovic troveranno una soluzione giusta per tutti. A me piace tanto Dusan. Vlahovic è giovane, però ha tanto potenziale e alla Fiorentina ha fatto vedere grandi cose. A Torino dove la maglia è più pesante, deve ancora trovare continuità. Lukaku ha più esperienza internazionale, è un giocatore fatto.

KESSIE – Sarebbe un bel rinforzo per la Juve. Un colpo importante, per il club e per Allegri, è stato anche il rinnovo di Rabiot.

GIUNTOLI – Quando giocavo in Italia, di Giuntoli si sentiva parlare poco, ma poi al Napoli arrivavano sempre giocatori semisconosciuti di talento. Questo dimostra la sua bravura. Sarà di aiuto per Allegri e per il club.

