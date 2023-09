Calciomercato Juve, caccia aperta al sostituto di Paul Pogba: i tre nomi che starebbe seguendo Cristiano Giuntoli

Secondo la Gazzetta dello Sport, Giuntoli starebbe seguendo tre nomi sul calciomercato Juve per trovare il sostituto di Paul Pogba, ormai più fuori che dentro dal progetto.

Tra i soliti Habib Diarra e Kouadio Koné spunta anche il nome di Piotr Zielinski, in scadenza a fine stagione con il Napoli. Senza rinnovo, già a gennaio potrebbero partire i primi contatti per il suo arrivo a parametro zero.

