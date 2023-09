Sull’edizione online di Leggo, Francesco Oppini ha così analizzato il 3-1 con cui la Juve ha superato la Lazio sabato scorso allo Stadium.

IL COMMENTO – «Finalmente una Juventus con il sangue negli occhi! Quella vincente, per tre reti a uno, vista sabato pomeriggio contro la Lazio di Sarri che arrivava dall’importante vittoria di Napoli contro i campioni d’Italia è sicuramente la più bella versione dal ritorno in panchina di Allegri. Giudicare o pronosticare un risultato finale alla quarta giornata di campionato mi sembra veramente eccessivo, ma sicuramente questo a cui stiamo assistendo noi del popolo bianconero è qualcosa di oggettivamente diverso da quello a cui siamo stati costretti ad assistere, per di più in maniera altamente altalenante, nelle ultime due stagioni passate».

The post Oppini: «Sabato la Juve più bella in tre anni. Ora ho una certezza» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG