Calciomercato Juve: ceduto Pellegrini sarà assalto a Carlos Augusto. C’è un ostacolo per arrivare al brasiliano del Monza

Come spiega Tuttosport una volta definita la cessione di Luca Pellegrini – non c’è ancora accordo con la Lazio – il calciomercato Juve darà l’assalto a Carlos Augusto del Monza.

La Juve ha ottimi rapporti con il club brianzolo che rivorrebbe in prestito Rovella (sul quale però c’è forte pure la Lazio) ed è interessato anche a Miretti (sul quale è vigile la Salernitana). Il problema, semmai, è la richiesta per Carlos Augusto vista la clausola contenuta nell’accordo tra il Monza e il Corinthians, club da cui l’esterno è stato prelevato nel 2020, e che comprende un 40% sulla futura rivendita. Il brasiliano, che va in scadenza nel 2024, viene valutato 15 milioni, ma il Monza non vuole fare sconti e abbassare la cifra proprio per la percentuale da dare al Corinthias.

