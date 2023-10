Calciomercato Juve, chi sarà il prossimo rinforzo a centrocampo dei bianconeri? Ecco i due nomi per Cristiano Giuntoli

Il mercato di gennaio della Juve è incentrato tutto sulla ricerca di un innesto a centrocampo in grado di sostituire Fagioli e Pogba, entrambi squalificati.

Stando a quanto riferisce Sportmediaset il primo obiettivo, in questo senso, è De Paul, giocatore che l’Atletico Madrid potrebbe dare via. L’alternativa è Samardzic, giovane talento che l’Udinese non vorrebbe cedere almeno fino alla fine di questa stagione.

