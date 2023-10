Andrea Soncin, allenatore dell’Italia femminile, ha parlato alla vigilia del match contro la Spagna: le dichiarazioni

Il ct dell’Italia femminile, Andrea Soncin, ha così parlato in conferenza alla vigilia della sfida alla Spagna.

LE PAROLE – «Ci attende un match prestigioso e le ragazze devono essere orgogliose di poterlo giocare. Rispettiamo la forza delle nostre avversarie, ma se giochiamo con umiltà siamo capaci di fare male alla Spagna. C’è ancora amarezza per sconfitta con la Svezia, ma quei 90 minuti hanno dato in noi grande consapevolezza. Domani vogliamo andare a giocare per vincere».

