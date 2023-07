Calciomercato Juve: chi per il post Di Maria Due nomi stuzzicano Madama per sostituire il Fideo a cui non è stato rinnovato il contratto

Come riporta La Gazzetta dello Sport il calciomercato Juve avrebbe un paio di nomi in menti per aggiungere fantasia alla squadra di Allegri dopo l’addio di Di Maria.

I profili che stuzzicano maggiormente sono quello di Jesper Lindstrom dell’Eintracht Francoforte e di Domenico Berardi del Sassuolo.

