Fagioli non ancora al meglio: la Juve ha due idee interne per sostituire il centrocampista che è rimasto in Italia

Come spiega il Corriere dello Sport Fagioli è stato bloccato da una tonsillite a poche ore dal volo della Juventus verso gli USA. Avrà la possibilità di lavorare sulla postura e sulle situazioni di gioco che ancora non lo fanno stare tranquillo dopo l’infortunio alla clavicola. L’obiettivo di Fagioli è quello di arrivare al meglio a metà setembre, per la quarta di campionato contro la Lazio.

E anhe per questo proprio in quel ruolo Giuntoli e Allegri hanno deciso di recuperare McKennie. Lo statunitense in tournée in patria fa comodo e comunque se Pogba non gioca e Rabiot e Fagioli non sono al top, uno in più serve per forza. McKennie in futuro potrebbe tornare tra gli esuberi, ma intanto fa parte della spedizione bianconera. E in tal senso attenzione anche a Nicolussi Caviglia, uno che finora è andato bene in ritiro e che potrebbe essere conferma- to in vista della stagione. Certo, gli farebbe bene giocare con continuità ma la Juve in questi giorni ne ha apprezzato atteggiamenti e dedizione al la- voro, elementi che fanno sempre la differenza.

