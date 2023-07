Calciomercato Juve: colpo di scena PSG? Preferiscono lui a Vlahovic. I parigini a caccia di un nuovo centravanti

Secondo The Athletic il PSG starebbe pensando di inserirsi nella trattativa tra l’Atalanta e il Manchester United per Rasmus Hojlund. L’attaccante danese ha un accordo di massima con i Red Devils che però a loro volta non hanno l’intesa con la Dea che chiede 70 milioni + 10 di bonus. In seconda battuta l’obiettivo potrebbe essere Randal Kolo Muani.

Rischia di diventare soltanto un’alternativa Dusan Vlahovic che il calciomercato Juve sta cercando di piazzare per sbloccare l’affare Lukaku.

The post Calciomercato Juve: colpo di scena PSG? Preferiscono lui a Vlahovic appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG