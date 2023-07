Juventus, occhi in casa Genoa per il baby centrocampista Luca Lipani. I dettagli sul calciatore classe 2005

Occhi in casa Genoa per la Juventus, che segue con attenzione il profilo di Luca Lipani, giovane centrocampista classe 2005 in forza al Grifone. L’identikit del giovane calciatore non è nuovo nella lista dei dirigenti bianconeri: da diversi anni, infatti, la sua candidatura è monitorata da vicino, resta però da capire se ci saranno le condizioni quest’estate per affondare il colpo.

Lipani è reduce da una stagione molto importante per il suo percorso di crescita: 15 presenze in Primavera 2, con 5 gol e 1 assist, ma soprattutto l’esordio in Serie B (due gettoni e un assist) con la promozione dei rossoblù di Gilardino in A. Ciliegina finale, la vittoria dell’Europeo Under 19 da sotto età, con il gol decisivo proprio di Lipani nel 3-2 in semifinale con la Spagna che ha marchiato a fuoco, in maniera indelebile, il suo cammino nella competizione.

