Ranocchia si presenta: «Voglio giocare e crescere, Empoli la piazza giusta». Le dichiarazioni del centrocampista

Filippo Ranocchia, ceduto dalla Juve in prestito, si è presentato all’Empoli. Le sue parole in conferenza stampa.

EMPOLI – «Sono molto felice di essere qui. È stata la prima proposta che ho ricevuto e, insieme al mio procuratore, abbiamo deciso che fosse la piazza giusta per me. Ho sempre sentito parlare bene di Empoli, anche da ex compagni. Le mie aspettative sono di giocare e di crescere, perché è una piazza che aiuta i giovani a crescere, e di raggiungere la terza salvezza consecutiva che è la cosa più importante. L’anno scorso ho avuto modo di giocare, ma non quanto mi sarei aspettato. Quest’anno sono a completata disposizione del mister e voglio fare bene, sia a livello personale che di squadra».

LA SCELTA – «Che c’erano altre squadre è vero, ma l’Empoli è stata la prima che ho saputo ci fosse ed è la prima a cui ho detto di sì. Ci sono dei tempi e tutte le parti vanno accontentate, ma ho avuto pochi dubbi. Il motivo è che l’Empoli ha sempre dato la possibilità ai ragazzi di giocare e sbagliare ed è una piazza che merita rispetto non solo perché fa crescere i giovani. Ha l’ambizione di fare ogni anno meglio, sono venuto qui con questo spirito e spero di fare sempre meglio».

