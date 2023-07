Lukaku Juve, no del belga all’Arabia: l’assalto dipende da Vlahovic. Gli ultimi aggiornamenti sull’attaccante del Chelsea

Lukaku non ha preso in considerazione le offerte pervenute dall’Arabia Saudita ed ad oggi solo la Juve è rimasta in corsa per il belga. L’eventuale assalto, tuttavia, dipende tutto dalla partenza di Vlahovic.

E’ questo quanto reso noto da Sky Sport sull’attaccante in uscita dal Chelsea. Resta da capire se dall’Arabia Saudita arriveranno nuovi rilanci per provare a convincere Lukaku al trasferimento in Oriente.

