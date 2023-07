Juventus Next Gen, quale futuro per Cudrig? Su di lui un club di Serie B. L’attaccante potrebbe lasciare i bianconeri

Come riferito dal Corriere dello Sport Nicolò Cudrig, centravanti 20enne della Juventus Next Gen, potrebbe molto presto lasciare la squadra bianconera.

Sulle sue tracce c’è il Catanzaro, club neopromosso in Serie B. Nella scorsa stagione in Serie C, Cudrig ha giocato 34 partite in totale, mettendo a segno 4 reti.

The post Juventus Next Gen, quale futuro per Cudrig? Su di lui un club di Serie B appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG