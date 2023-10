Calciomercato Juve, Di Marzio svela: «Rifiutata offerta da 18 milioni. I bianconeri pensano sia un diamante». Il retroscena del giornalista

Gianluca Di Marzio ha svelato su Sky Sport un interessante retroscena di calciomercato Juve relativo a Matias Soulé.

Le sue parole: «La Juventus lo ha dato soltanto in prestito secco perché è un giocatore che sicuramente farà parte del futuro del club. La Juve aveva offerte per vendere Soulè la scorsa estate. C’erano offerte dall’Olanda di squadra che avrebbero investito cifre superiori ai 10, 15 o 18 milioni… Ma la Juve ha detto di no. Perché sa di avere in mano un diamante».

The post Calciomercato Juve, Di Marzio svela: «Rifiutata offerta da 18 milioni. I bianconeri pensano sia un diamante» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG