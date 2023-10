Juventus Women, Nystrom segna ancora: doppietta anche alla Francia. Brilla ancora la bianconere con la Svezia U23

Una pausa Nazionali particolarmente brillante per Paulina Nystrom. L’attaccante della Juventus Women, dopo aver trovato il gol contro il Portogallo, ha segnato la doppietta che ha permesse alla Svezia U23 di avere la meglio sulle pari età della Francia.

Indicazioni utili anche per la squadra bianconera in cui Nystrom, in questa prima parte di stagione, non ha trovato molto spazio.

The post Juventus Women, Nystrom segna ancora: doppietta anche alla Francia appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG