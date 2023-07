Calciomercato Juve: diverse pretendenti per Chiesa. Ma nessuna vuole spendere più di quella cifra per l’esterno che il club non ritiene incedibile

Federico Chiesa resta potenzialmente cedibile sul calciomercato Juve.

Si sono registrati diversi sondaggi: per il giocatore si era mosso il Newcastle, ma anche Liverpool e Aston Villa sono alla finestra. Senza scartare la pista tedesca del Bayern che in questo momento sembra essere meno calda. La Juve conta di mettere in cassa 60 milioni, gli acquirenti sembrano galleggiare un po’ sopra la linea dei 40 ma non oltre. Poi il resto lo fa il tavolo della trattativa. Sicuramente in questi giorni il compito di agenti e intermediari sarà quello di fiutare l’aria e capire. Lo scrive il Corriere dello Sport.

