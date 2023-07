Pogba Juve, comincia l’operazione recupero: Allegri gli offre quel ruolo, ma vuole garanzie fisiche dal francese

Paul Pogba è atteso oggi alla Continassa, con una settimana di anticipa rispetto al resto dei compagni della Juventus che si ritroveranno lunedì. Proverà a lucidare muscoli e condizione in modo da vivere la tournée degli Usa del 21 luglio col morale alle stelle.

Questi 20 giorni che se-parano la Juve dalla partenza per gli Usa vedranno inevitabilmente i fari puntati sul francese che in queste vacanze non ha lesinato la fatica: tutti i giorni sedute di allenamento. Allegri, che lo pensa trequartista, lo valuterà e deciderà se fare affidamento su di lui come titolare. Altrimenti il club esplorerà altre strade nel ruolo. Lo scrive Tuttosport.

