McKennie via dalla Juve: chiesti 30 milioni. Due club interessati. La situazione di mercato del centrocampista

La Juve in questi giorni proverà a proporre McKennie a qualche club nella spedizione di mercato a Londra a cui prenderà parte, sperando di trovare la soluzione giusta.

Come svelato da Giovanni Albanese in un video pubblicato sul suo canale You Tube, i bianconeri contano di cedere il centrocampista a titolo definitivo per circa 30 milioni. Sono due i club interessati a McKennie: il Galatasaray e il Borussia Dortmund.

