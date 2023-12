Calciomercato Juve, doppia beffa all’orizzonte? Scende in campo De Laurentiis per il colpo a gennaio del Napoli che può anticipare Giuntoli

Come riporta stamani Il Mattino il Napoli è pronto a fare sul serio per prendersi Lazar Samardzic a gennaio, nonostante le resistenze dell’Udinese a cedere il giocatore a gennaio.

La sensazione è quella però che Aurelio De Laurentiis possa scendere in campo in prima persona chiudere l’affare direttamente con il patron bianconero Pozzo. Il giovane serbo sarebbe infatti il sostituto designato di Zielinski, che in estate dovrebbe finire all’Inter a zero. Uno scenario in cui il calciomercato Juve finirebbe tagliato fuori per entrambi gli obiettivi.

The post Calciomercato Juve, doppia beffa all’orizzonte? Scende in campo De Laurentiis appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG