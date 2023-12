Xavier Jacobelli, giornalista, ha rilasciato queste dichiarazioni su Chiesa e Yildiz della Juve. Le sue parole

A TMW Radio, Xavier Jacobelli ha parlato così di Juventus.

YILDIZ – «Non penso Chiesa debba tremare, perché in attacco resta il miglior giocatore italiano. La Juventus però si gode la crescita dei propri giovani, sia per quelli che ora sono in casa che in prestito. In ogni caso nel nostro calcio non è vero che non ci sono talenti, come Scalvini o i ragazzi del Frosinone».

