Calciomercato Juve, in casa bianconera si lavora al doppio colpo per puntare allo Scudetto. Berardi e Hojbjerg nel mirino

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, l’obiettivo stagionale dichiarato dei bianconeri è sì un posto in Champions, ma allo stesso tempo la volontà della dirigenza è sempre quella di lottare per vincere.

Per questo a gennaio potrebbe essere messa mano al portafogli per il calciomercato Juve, con Berardi e Hojbjerg come primi nomi sulla lista. Una ventata d’esperienza per Allegri, che ha bisogno di rinforzi per dare continuità ai risultati. I problemi sono ovviamente le valutazioni dei cartellini fatte da Sassuolo e Tottenham, ma ci sarà tempo per lavorarci per levigare le distanze.

The post Calciomercato Juve, doppio colpo da Scudetto. Gazzetta: «Con Berardi e Hojbjerg si può» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG