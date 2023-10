Juve, qual è l’obiettivo numero uno di questa stagione? Ecco cosa c’è dietro le dichiarazioni di Giuntoli ed Elkann

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, in casa Juve si preferisce badare più al sodo che vendere sogni. Per questo Giuntoli ha parlato di posto Champions, ma è bene ricordare una cosa.

Come ricordato da Elkann, infatti, l’obiettivo per il futuro è quello di tornare a primeggiare in Italia ed in Europa. Vincere aiuta a vincere e visto il buon avvio di stagione della squadra di Allegri non è da escludere che le ambizioni possano alzarsi in corso d’opera.

