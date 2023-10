Rosa della Juventus ridotta all’osso da questa pausa per le Nazionali: ecco chi rimarrà a Torino in questi giorni

Una rosa praticamente tutta in viaggio. Come scrive Tuttosport sono infatti pochi i giocatori che rimarranno a disposizione di mister Allegri in occasione di questa pausa per le Nazionali.

In casa Juventus resteranno infatti solamente Nicolussi Caviglia, Perin, Pinsoglio, Cambiaso, Rugani e Fagioli, oltre agli infortunati Vlahovic, Alex Sandro e De Sciglio. Il gruppo lavorerà a stretto contatto con la Next Gen, in attesa dei rientri dei nazionali.

