Supercoppa italiana, Napoli e Fiorentina sarebbero pronte a disertare il viaggio in Arabia Saudita: ecco chi andrebbe al loro posto

C’è un caso Supercoppa Italiana, scoppiato ieri dopo la decisione di far slittare il trofeo dai primi di gennaio al 21 del mese. Stando a quanto scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, Napoli e Fiorentina sono perplesse sulla scelta di giocare in Arabia Saudita e si sono dette pronte a non partire.

La Lega corre ai ripari ed avrebbe già pronto il piano B, con il Milan al posto dei partenopei e l’Atalanta al posto dei toscani.

