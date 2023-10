Soulé stupisce in questo inizio di stagione in prestito al Frosinone. La Juventus ha deciso il futuro del giovane argentino

Due reti e un assist in sei partite, che sarebbero potuti essere anche di più se la sfortuna non si fosse tramutata sotto forma di pali. Matias Soulé è tra le note più liete dell’ottimo inizio di stagione del Frosinone e anche la Juventus lo tiene sotto controllo.

Come scrive Tuttosport, in futuro c’è il suo ritorno in bianconero con rinnovo di contratto. E c’è anche chi si chiede se valga la pena andare ad acquistare Berardi con un Mati in queste condizioni.

