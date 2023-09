Calciomercato Juve: due rivali in Serie A nella corsa a Jonathan David. ULTIME notizie sull’attaccante del Lille

Il calciomercato Juve ha pensato a Jonathan David per rinforzare il proprio attacco nel corso dell’estate, ma il centravanti del Lille potrebbe diventare un forte obiettivo anche per il futuro.

Non solo i bianconeri su di lui però, perché secondo Calciomercato.com anche Inter e Milan sono in pressing per il giocatore.

