Domenico Marocchino ha rilasciato un’intervista, parlando così anche del calciomercato Juve appena concluso. Le dichiarazioni

A Calcio Totale, Domenico Marocchino si è espresso così a proposito del calciomercato Juve ma non solo.

MERCATO JUVE – «Confermare Vlahovic è stata la mossa più sorprendente del mercato della Juve. Hanno cercato di mandarlo via in tutti i modi, ma delle volte può essere anche una fortuna. Di Lukaku non mi piacciono alcuni atteggiamenti non adatti al gioco del calcio».

CHIESA – «Se riesce a collegarsi di più con i compagni ha ampi margini di miglioramento».

