Calciomercato Juve, il club bianconero ha preso una decisione sul rinforzo da fare a centrocampo: ecco cosa succede

Come spiega l’edizione odierna di Tuttosport, si è presa una decisione per il calciomercato Juve legato all’arrivo di un nuovo centrocampista. Il club dovrebbe alla fine rimanere così, visto che a gennaio non si sono presentate occasioni.

L’unico motivo per tornare in cerca di rinforzi sarebbe l’infortunio di Rabiot, con il problema al polpaccio comunque tenuto sempre sotto stretta osservazione.

