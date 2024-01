Kean via dalla Juve, svelato quello che dovrebbe essere il prossimo club dell’attaccante, in uscita dai bianconeri

Moise Kean lascerà la Juve a breve. Ne è sicuro Tuttosport, che parla di un affare in uscita in prestito oneroso per l’attaccante classe 2000, destinato a trovare sempre meno spazio in questa squadra.

Il giocatore è pronto a passare all’Atletico Madrid, società in cui avrà modo di tornare a giocare con l’altro ex bianconero Alvaro Morata. Tutto pronto per un affare che dovrebbe chiudersi a stretto giro.

