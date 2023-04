Calciomercato Juve, Gazzetta sicura: farebbero carte false per prendere lui. Qualora partisse Rabiot sarebbe il primo obiettivo

Su La Gazzetta dello Sport si parla dell’interesse del calciomercato Juve per Sergej Milinkovic-Savic.

Milinkovic è da tempo un obiettivo dimercato della Juventus e Allegri farebbe carte false per portarlo a Torino, ma finora trattare con Lotito è sempre statomolto difficile (per non dire ai limiti dell’impossibile). Non che i giochi siano ancora chiusi, però a questo punto il futuro in bianconero del Sergente è strettamente collegato a quello di Rabiot, il pupillo di Max che ha il contratto in scadenza e parecchi corteggiatori dopo l’ottima stagione che sta facendo. Allegri vorrebbe trattenerlo, la Juve ci proverà ma non sarà facile, in caso di addio potrebbe partire il nuovo assalto al serbo, che non è così scontato resti alla Lazio un altro anno.

