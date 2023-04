Varriale sbotta leggendo i giornali: «Napoli sparito? Ha vinto di cortomuso». L’attacco del giornalista

Enrico Varriale sui social si dice sorpreso dai giornali che oggi criticano il Napoli uscito vittorioso a fatica dalla trasferta di Lecce.

Il Napoli è sparito, una squadra strepitosa è diventata normale ( La Stampa)

Il Napoli perfetto si è inceppato. Col Milan sarà dura ( Gazzetta dello Sport).

Le vittorie di cortomuso, evidentemente,sono esaltanti solo per qualche squadra,per @sscnapoli sono prove deludenti.

1/ — enrico varriale (@realvarriale) April 8, 2023

Questo il suo tweet polemico che tira in ballo la Juventus: «Il Napoli è sparito, una squadra strepitosa è diventata normale ( La Stampa) Il Napoli perfetto si è inceppato. Col Milan sarà dura ( Gazzetta dello Sport). Le vittorie di cortomuso, evidentemente, sono esaltanti solo per qualche squadra, per Napolisono prove deludenti».

