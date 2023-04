Milinkovic-Savic alla Juve: quanti soldi servono per strapparlo alla Lazio. Il centrocampista serbo resta nel mirino bianconero

Come scrive La Stampa il calciomercato Juve monitora sempre da vicino la situazione del centrocampista Milinkovic-Savic, che può lasciare Roma dopo otto stagioni in cambio di 40-50 milioni di euro, a maggior ragione in caso di addio di Rabiot.

Il centrocampista serbo non intende rinnovare il suo contratto con la Lazio in scadenza nell’estate 2024.

