Calciomercato Juve: Cristiano Giuntoli ha parlato così del futuro di Weston McKennie nella conferenza stampa di presentazione

Nella conferenza stampa di presentazione alla Juve, Cristiano Giuntoli ha svelato come Weston McKennie non sia fuori del progetto tecnico dei bianconeri.

GIOCATORI FUORI ROSA – «McKennie fuori progetto non lo abbiamo mai detto, forse l’avete sentito dai giornali. Ci sono dei ragazzi che lavorano a parte e sono sul mercato e ragazzi che fanno parte del progetto. Stiamo trattando Zakaria e Arthur con alcuni club, anche per Bonucci stiamo trattando con altri club ma non abbiamo trovato nulla che a lui aggradi».

LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DI GIUNTOLI ALLA JUVE

